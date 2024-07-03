أول سيدة فى المنصب..”البيطريين” تهنئ منال عوض لتوليها وزارة التنمية المحلية 

يهنئ مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، الدكتورة منال عوض ميخائيل، بمناسبة تولي سيادتها حقيبة وزارة التنمية المحلية، كأول سيدة في تاريخ مصر تتولى هذا المنصب.

وإذ يعرب مجلس النقابة عن فخره بثقة القيادة السياسية بتولي إبنه مهنة الطب البيطري هذا المنصب الرفيع، مؤكدين أن هذا الاختيار صادف أهله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها.

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض ميخائيل حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989، وحصلت على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

حصلت الدكتورة منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، وذلك عن أبحاث تأثير العدوى والتحصين بفيروس ولقاح جدرى الأغنام على مناعة وكيمياء دم الأغنام المختبرة، إلى جانب الدراسات المناعية على الأغنام المحصنة بلقاحى التسمم الدموى وجدرى الأغنام، فضلًا عن استبيان فيروس الجلد العقدى فى إفرازات العجول المحقونة تجريبيًا، ومحاولات لتحضير لقاح جدرى أغنام مثبط باستخدام مادة البينارى إيثيلين أمين، ودراسات عن قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وعن تأثير لقاح جدرى الماعز على الحالة المناعية المحصنة بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.

شغلت الدكتورة منال عوض عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

كما تم تعيين الدكتورة منال ميخائيل، وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة، كما شغلت منصب محافظ دمياط منذ عام 2018 حتى الآن.