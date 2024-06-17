الإسماعيلى يبحث عن فوز جديد أمام إنبى فى “دورىNile”

فى السابعة مساء اليوم “الاثنين”، وعلى استاد الإسماعيلية، يستضيف فريق نادى الإسماعيلى نظيره الفريق البترولى إنبى، فى منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء في جدول الدوري وتأمين بقاؤه في المنطقة الآمنة، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويحاول استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في إسعاد جماهيره في العيد والوصول للنقطة 30 والاقتراب من منطقة الأمان بجدول المسابقة.

فيما يتطلع إنبى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي ومواصلة تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم، بعدما احتل المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 36 نقطة، وهو ما يصطدم برغبة الإسماعيلي في تحقيق لفوز بتلك المواجهة.

ويأتى فريق الإسماعيلى فى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.

ويجرىالجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، عمليات استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.