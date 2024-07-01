الـ”ويفا” يفتح تحقيقا باحتفالية بلينجهام.. والأخير يبرر

فتح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا) تحقيقا تأديبيا اليوم “الاثنين”، على خلفيةاحتفالية الإنجليزى جود بلينجهام بعد تسجيله هدف التعادل أمام سلوفاكيا من تسديدة مقصية جميلة، ليفرض وقتا إضافيا خرج منه منتخب “الأسود الثلاثة” منتصرا 2-1 في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024.

وسجّل صانع لعب ريال مدريد الإسباني هدف التعادل فى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كاين في خطف هدف الفوز والتأهل، لتضرب إنجلترا موعدا مع سويسرا فى ربع النهائى السبت.

فى أعقاب الهدف، أظهر فيديو بيلينجهام (21 عاما) وهو يحاكى وضعية مشينة بيديه فى حين كان يبدو أنه ينظر إلى مقاعد بدلاء المنتخب السلوفاكى.

وأفاد الاتحاد الأوروبي فى بيان إنه تم فتح تحقيق فى “انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جود بيلينجهام، بعد حدوثه في نطاق هذه المباراة”.

ونشر بيلينجهام الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعى، رافضا التلميحات بأنها كانت تستهدف اللاعبين والجهاز الفنى السلوفاكي.

وقال على منصة “إكس”، أن هذه الحركة لم تكن أكثر “من مزحة خاصة تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين فى المباراة”، مضيفا أنه لا يكنّ “سوى الاحترام” للمنتخب السلوفاكى.