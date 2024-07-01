نجم ليفربول السابق يحذر من رحيل محمد صلاح

حذر النجم السابق لفريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، مايكل أوين، إدارة “الريدز” من رحيل بعض نجومه، وخاصة الثنائى المصريى محمد صلاح، والهولندى فيرجل فان دايك قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى احتمال رحيل محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول، هذا الصيف نحو دورى “روشن” السعودى لكرة القدم للمحترفين، خاصة وأن عقد النجم المصرى مع “الريدز” ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال مايكل أوين، في تصريحات إعلامية: “على كل فريق أن يحافظ على اللاعبين صانعى الفارق في صفوفه.. أعتقد أن ليفربول يمتلك 3 أو 4 لاعبين من هذه النوعية، وهو ما يفرق بين كونك فريقا جيدا أو رائعا”.

وتابع أوين: “كل فريق يضم لاعبين جيدين وآخرين رائعين، ثم هناك لاعبون نخبة، هم الأفضل، مثل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. إذا رحل هذا الثنائى عن ليفربول، فلن ينافسوا ولن يفوزوا بالدوري الإنجليزى فى الموسم المقبل”.

وأختتم مايكل أوين تصريحاته، قائلًا: “وجودهما مهم للغاية، ما لم يتم استبدالهما بلاعبين بنفس المستوى، لذلك أدعم بقوة بقاءهما”.