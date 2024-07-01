قداسة البابا تواضروس يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

أشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى التاريخ العريق للكنيسة القبطية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمدون وحدتهم الوطنية القوية.

ولفت قداسته إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام ٢٠١٦ والذي عالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصريين المسيحيين والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.