الأهلى يكتسح الطلائع برباعية نظيفة.. ويواصل الزحف نحو الصدارة

حقق فريق النادى الأهلى، فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش فى لقاء مؤجل من الجولة 13 من منافسات الدورى الممتاز “دورىNile”برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز، نجح حامل اللقب فى تحقيق الانتصار العاشر على التوالى في مسابقة الدورى.

افتتح لاعب فريق الاهلى طاهر محمد طاهر أول أهداف اللقاء فى الدقيقة 13 من زمن الشوطالأول، حيث تابع تسديدة وسام أبو علي التى اصطدمت فى دفاع الخصم بعد عرضية من حسين الشحات.

وفى الدقيقة 34 من نفس الشوط، أحرز عمرو السولية الهدف الثانى للأهلى، حيث سبق زميله وسام مهاجم الفريق ووضع الكرة فيى الشبكة.

وتمكن نجم دفاع “المارد الأحمر” محمد عبدالمنعم من تسجيل هدف فريقه الثالث بعد 4 دقائق فقط فى الدقيقة 38.

وكعادة النادى الأهلى فى تسجيل الأهداف فى الدقيقة “+90″، اختتم مهاجم الأحمر وسام أبو على رباعية الفريق فى اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة الضخمة، يرفع حامل اللقب رصيده إلى 51 نقطة، مقلصا الفارق مع صاحب المركز الأول والصدارة الفريق السماوى إلى 12 نقطة مع تبقى 5 مؤجلات للأحمر.