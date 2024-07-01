بـ”نيران صديقة” وأداء باهت.. فرنسا تطيح ببلجيكا من “يورو 2024”

انتزع المنتخب الفرنسى بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائى لبطولة كاس أمم أوروبا 2024، من نظيره المنتخب البلجيكى، بفوزه عليه بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم “الاثنين”، فى ألمانيا.

وجاء هدف فوز منتخب “الديوك” الوحيد بـ”هدف ذاتى” سجله المدافع البلجيكى يان فيرتونجين بالخطأ فى مرماه عند الدقيقة 85 من عمر المباراة، التى جرت على ملعب “مركور شبيل أرينا” بمدينة دوسلدورف.

وينتظر منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي لـ”يورو 2024″، الفائز فى المباراة التى ستجمع منتخبى البرتغال وسلوفينيا فى وقت لاحق من مساء اليوم “الاثنين” أيضا، على ملعب ” دوتش بانك بارك” بمدينة فرانكفورت.