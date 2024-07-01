المصرى يفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى إفتتاح الجولة الـ”29″ من “دورىNile”

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فريق الجونة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم “الإثنين”، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز “دورىNile”.

تقدم عبد الرحيم دغموم للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 19 من زمن الشوطالأول، قبل أن يتعادل أرنو راندريانا للجونة فى الدقيقة 39 من نفس الشوط، ونجح التونسى فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف الفوز للمصرى فى الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق نادى المصرى البورسعيدى رصيده إلى 48 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الجونة عند 31 نقطة.