“يورو 2024”.. رومانيا تقسو على أوكرانيا

بدأ منتخب رومانيا مهمته الشاقة نهائيات النسخة الـ17 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، والمقامة حاليا فى ألمانيا، بفوز ساحق على نظيره الأوكرانى بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما اليوم “الاثنين”.

وجاءت ثلاثية رومانيا بتوقيع كل من اللاعبين، نيكولاي ستانتشو، ورازافان مارين، ودينيس دراغوش، في الدقائق (29، 53، 57) على التوالى، في ملعب “أليانز أرينا – Allianz Arena” بمدينة ميونخ.

وحصد منتخب رومانيا نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.