لعنة البطل.. إيطاليا «الهزيلة» تودع كأس أمم أوروبا

ضربت لعنة البطل في مسابقة كأس أمم أوروبا، منتخب إيطاليا، خلال مشاركتها فى النسخة الحالية “يورو 2024” المقامة فى ألمانيا.

منتخب إيطاليا، واجه سويسرا، مساء اليوم “السبت”، فى مستهل مباريات مرحلة ثمن نهائى يورو 2024، وسقط منتخب إيطاليا فى فخ الخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد، ليجرد من لقبه الذى حققه فى نسخة يورو 2020.

وجاءت ثنائية منتخب سويسرا على مدار شوطى المباراة بواسطة ريمو فريلير في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، وروبين فارجاس فى الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وبذلك، يودع منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا بعدما أصابته لعنة حامل اللقب في البطولة.

ومنذ إنشاء البطولة عام 1960، لم يستطع أى بطل فيها الحفاظ على لقبه فى النسخة التالية التى يخوضها باستثناء إسبانيا، التى كسرت هذه القاعدة فى نسختى يورو 2008 و2012.

ويذكر أن منتخب سويسرا تأهل إلى ربع النهائى، ليواجه الفائز من مباراة منتخبى إنجلترا وسلوفاكيا، والتى ستقام مساء غدا الأحد.

ويذكر أن إيطاليا ودعت يورو 2024 بنتائج باهتة، حيث اكتفت بفوز يتيم وهزيمتين وتعادل.

ومن ثم، فإن إيطاليا خسرت مباراتين فى نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا لأول مرة فى تاريخها.