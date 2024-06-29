عماد النحاس مديرًا فنيًا للمقاولون العرب

أنهى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اتفاقه مع عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

وكان مجلس الإدارة قرر قبول اعتذار معتمد جمال عن استكمال المهمة.

ويبدأ الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، مهمته بداية من مباراته أمام الفريق البترولى إنبى المقبلة فى الدورى، والمقرر لها يوم “الثلاثاء” المقبل.

وعقد الجهاز الفنى بتشكيله الجديد اجتماعًا لوضع خطة العمل العاجلة للمرحلة المقبلة بحضور المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى.