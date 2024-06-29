رباعية الزمالك أمام سيراميكا تقفز به إلى المركز الثامن فى “دورىNile “

عاد الفرق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لخوض منافسات الدورى المصرى الممتاز بالفوز على سيراميكا كليوباترا بعد أزمة الانسحاب.

وكان الزمالك، قد قرر فى وقت سابق، عدم خوض مواجهة الأهلى التى كان مقررا لها يوم “الثلاثاء” الماضي، حيث أعلن رفض استكمال الدوري، قبل أن يتراجع ويقرر العودة للمشاركة.

وفى لقاء اليوم، فاز فريق نادى الزمالك على ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 ، ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى المصرى مساء اليوم “السبت”.

وحملت أهداف الزمالك توقيع مصطفى شلبي وعماد دونجا وإبراهيما نداى وأحمد سيد زيزو فى الدقائق 21 و41 و72 و89 من عمر اللقاء.

فيما سجل لسيراميكا كل من جون إيبوكا وصديق أويجولا فيى الدقيقتين 21 و72.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق نادى الزمالك رصيده إلى 37 نقطة ويقفل إلى المركز الثامن من 22 مباراة بعد تحقيق الفوز الـ11، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند نفس الرصيد في المركز العاشر من 27 مباراة.