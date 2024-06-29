المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكري ثورة يونيو المجيدة

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن ثورة 30 يونيو بمثابة فجرٌ جديد لمصر و علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج فيها الشعب المصري العظيم ليُسقط حكم الجماعة والفاشية وليُعيد مصر إلى مسارها الصحيح وقدرها التاريخي ومكانتها الرائدة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار ، أن الثورة الشعبية مثّلت انتصارًا للإرادة المصرية، ورفضًا قاطعًا للظلم والقمع والإرهاب، وصرخة مدوية هزت التنظيمات ودمرت مخططات تحاك ضد مصر والمنطقة بأسرها.

ويؤكد المصريين الأحرار أن مصر المحفوظة بيد الله كان جندها السند المرتكز من أهلها وأبنائها ومؤسساتها الوطنية، وفى مقدمتها جيش مصر الباسل، وفى القلب منه رجل أصيل يحب بلاده ويقدر معنى الوطن وقيمته وحجم المسؤولية هو السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الحزب انه بفضل الشعب والقيادة استعادة مصر الأمن والاستقرار، ونجحت في تحقيق مشروعات قومية عدة مما يعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي.

و إذ يعرب حزب المصريين الأحرار عن بالغ فخره واعتزازه بأنه شريكٌ أساسي في ثورة 30 يونيو منذ ارهاصات الحراك الأول وكان جبهة صلدة في وجه الجماعة سواءً في برلمان الإخوان أو بين صفوف المواطنين المعارضين لحكم الفاشية.

يؤكد حزب المصريين الأحرار، في هذه الذكرى المجيدة، على استمرار دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مواصلة العمل الجاد لبناء مصر قوية مُزدهرة، واستكمال مسار الجمهورية الجديدة.

واختتم الحزب أن ثورة 30 يونيو هي إرثٌ عظيمٌ للشعب المصري، ويجب علينا جميعًا أن نُحافظ على إنجازات هذه الثورة، وأن نُواصل العمل بجدٍ وإخلاصٍ لبناء مصر التي نحلم بيها.