التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة زعيم الثغر وفريق الداخلية فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”.

تقدم مهاجم فريق الإتحاد السكندرى، الأنجولى مابولولو، بالهدف الأول فى الدقيقة 52 من عمرالمباراة، فيما أدرك إسلام عبد النعيم هدف التعادل لفريق الداخلية فى الدقيقة 67.

وشهدت أحداث المباراة محاولات كثيفة من قبل لاعبى فريق الاتحاد السكندرى عن طريق المهاجم الأنجولى مابولولو فى غياب تام من قبل فريق الداخلية.

وألغى الحكم محمد العتبانى هدف لصالح الفريق السكندرى عن طريق الأنجولى مابولولو بدعوى التسلل، وبعد الرجوع الى تقنية الفار في الدقيقة التاسعة.

وبهذه النتيجة يأتى فريق الاتحاد السكندرى المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile” برصيد 37 نقطة، فيما ارتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة 19، ومازال كما هو فى المركز قبل الأخير.