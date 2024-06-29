التعادل السلبى يحسم مباراة إنبى وبلدية المحلة فى “دورىNile”

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الفريق البترولى إنبى أمام نظيره فريق بلدية المحلة، والتى أقيمت بينهما اليوم “السبت”، فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

والتقى الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق بلدية المحلة رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، ويأتى فى المركز السادس عشر، فيما يتواجد الفريق البترولى إنبى فى المركز الخامس برصيد 41 نقطة.