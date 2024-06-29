برلماني: مؤتمر الاستثمار يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

ثمن النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبدالمولى: أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل منصة مثالية لتبادل الرؤى والخبرات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، ويمثل فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتابع النائب أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر يعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.