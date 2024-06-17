للمرة الثانية هذا الموسم.. الزمالك يخسر أمام المصرى البورسعيدى بثنائية فى “دورىNile”

حسم فريق المصرى البورسعيدى نتيجة لقاءه مع الزمالك فى الدورى الممتاز بالفوز على الأبيض بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الاثنين”، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 42 معززا مركزه فى المركز الثانى، فيما بقى فريق نادى الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.