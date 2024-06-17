الإسماعيلى يتعادل مع إنبى إيجابيا 2 – 2 فى “دورىNile “nile

تعادل فريق الدراويش مع نظيره الفريق البترولى إنبى إيجابيا بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة “دورىNile”.

تقدم لاعب الدراويش مروان حمدى فى الدقيقة 29، وتعادل مصطفى شكشك لإنبى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف محمد حمدى الهدف الثانى لإنبى، قبل أن يعود محمد الدسوقى ويتعادل للدراويش فى الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 28 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، فيما رفع انبى رصيده إلى 37 نقطة فى المركز الرابع.