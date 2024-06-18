“سويلم” يتابع الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من أشرف درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة كفر الشيخ والقائم بمهام رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه ، لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والتى أظهرت وجود مناسيب كافية للإحتياجات المائية الحالية وأيضا لإستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود أى طلب إضافى على المياه من المنتفعين خلال أيام الاجازة ، مع تحقيق تصرفات و درجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كافة الإحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر ، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزياده مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين .

كما يتم المرور بشكل دوري من جانب السادة مسئولى الرى بمختلف المحافظات والسادة مهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع ، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع وبما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الأعياد .

كما يتم بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للإطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه لتلبية الطلب الكبير على مياه الشرب خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية ، كما أنه ومع إقبال المواطنين على المدن الساحلية لقضاء فتره الأجازات والأعياد .. تقوم أجهزة الوزارة على مدار الساعة بتوفير التصرفات والمناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب بالمدن الساحلية بأقصى طاقة مثل محطه جنوب العلمين التي تخدم مدينتى مطروح والاسكندرية وكذلك محطة شرب السيوف التي تغذي مدينة الإسكندرية ، ومحطتى شرب السويس وبورسعيد .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .