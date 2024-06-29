” سويلم” يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة المختلفة عن العام المالي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

تلقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ ، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ ٧٨٠ مشروعاً موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة .

وتضم هذه المشروعات ( المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة – بنية أساسية للترع والمصارف – تأهيل الترع – تنمية جنوب الوادي – تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة – احلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط – احلال وتجديد محطات الرفع – مشروعات الصرف المغطي – مشروعات الحماية من أخطار السيول – مشروعات حماية الشواطيء – تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي ، وغيرها من المشروعات ) .

وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة ، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة ، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح ، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري ، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى ، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء – اسوان – قنا – الفيوم – محافظات القناة – الشرقية – الدقهلية) .

ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ .