كولر يشتكى من ضغط مباريات الأهلى: لا يحدث فى أى مكان بالعالم

اشتكى السويسري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، من ضغط مباريات الفريق في بطولة الدوري خلال الفترة الحالية.

وقاد مارسيل كولر «المارد الأحمر»، للفوز على فريق فاركو فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف ويستمر في مشوار الحفاظ على اللقب.

وصرح كولر خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء بأنه حسب خبرته لأول مرة فى مسيرته يُشاهد فريق سيلعب 20 مباراة خلال شهرين، وأن ذلك غير موجود لا يحدث فى أى مكان بالعالم.

أكد كولر على أنه لا يخوض فريق 75% من الموسم فى شهرين، مُشيرًا إلى ضرورة توزيع المباريات، وطالب بإيجاد حل بعد لعب كثير من المباريات فى بطولات عديدة.

وأوضح المدير الفنى كولر أن خوض مباراة كل 48 ساعة أمر صعب ويؤثر على اللاعبين بدنيًا وذهنيًا بسبب عدم وجود راحة، وبالرغم من التدوير لكن هناك إرهاق ذهنى كبير.

ويستكمل المارد الأحمر مواجهاته المحلية عندما يحل ضيفًا على طلائع الجيش فى لقاء مؤجل من الجولة 13 من مسابقة الدورى بعد يومين «الإثنين» المُقبل، حيث يتطلع حامل اللقب إلى الانتصار العاشر على التوالى والوصول إلى النقطة 51 والاستمرار فى مُلاحقة بيراميدز المُتصدر.