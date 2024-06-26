فى كوبا أمريكا 2024.. «ضربة شمس» أصابت الحكم المساعد 

تعرض حكم مساعد في مباراة منتخبي بيرو وكندا، في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، لضربة شمس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وأقيمت المباراة على ملعب شيلدرن بارك في كانساس سيتي الأمريكية، تحت قيادة تحكيمية من الجواتيمالي ماريو إسكوبار، وانتهت بفوز منتخب كندا بهدف دون رد.

وتعرض الحكم المساعد لمباراة بيرو ضد كندا لـ«ضربة شمس»، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة فقط، حيث سقط الحكم المساعد على أرضية الملعب مغشيا عليه.

وكان حامل الراية فى اللقاء، قد أثار فزع كل من كان يتابع المباراة فور سقوطه، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية فى غضون دقائق معدودة، ثم نقله إلى أقرب مستشفى من ملعب المباراة، وقرر حكم الساحة إيقاف المباراة لحين إسعاف زميله، قبل الاستعانة بالحكم الرابع ليتولى المسؤولية حتى نهاية عمر اللقاء.