تعهد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجارى، موضحا أنه لا توجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود. مؤكدا أن الحكومة حريصة على الخروج من أزمة الكهرباء بصورة نهائية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة والزيادة السكانية، ضغط على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة. وأوضح أن الأمر دفع الحكومة لوضع خطة بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، وصولا لهدف التوقف عن تخفيف الأحمال بنهاية العام. وأكد أن موضوع قطع الكهرباء لا يمس المواطن فقط، بل يمتد لقطاعات الصناعة والاستثمار، قائلا إن مصر لا تشهد أزمة في توليد الطاقة.

وقال إن الدولة تحتاج لتخصيص مليار دولار لتجاوز فترة الصيف دون اللجوء لخطة تخفيف الأحمال. مشيرا إلى التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إنه سيتم تدبير الأموال من الموارد الدولارية للدولة. ووجه وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على الشحنات المطلوبة، والتنسيق مع وزير المالية لتدبير المبالغ بالجنيه.

وأضاف أن تلك الشحنات تستغرق وقتا في التعاقدات، وسنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل لتلك الشحنات التي تمكننا من وقف قطع الكهرباء بالكامل في فترة الصيف الأسبوع الثالث من شهر يوليو. وقال إن الدولة ستستمر في تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات بنهاية الأسبوع الجاري، ثم تعود لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين الأسبوع المقبل. ومع وصول كل الشحنات والمنتجات المطلوبة، سنوقف فترة قطع الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو حتى ينقضي الصيف.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل وأوضح شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة ، موضحا أن أمس الأول «الاثنين» اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة، مؤكدا أن مصر توقفت عن التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد. ولفت إلى أن الدولة في إطار خطتها لتكون مركزًا إقليميًا للكهرباء، لديها شبكة إقليمية تربطها بدول الجوار. وأوضح أن الخطة تفيد أن الدول في الأوقات التي لديها فائض في الإنتاج تصدره من خلال الشبكة الإقليمية للآخرين، وإحنا في مصر بناخد الغاز من دول الجوار ثم يتم التسييل في محطات الإسالة الرئيسية وتصديره لباقي دول العالم. وأشار إلى أن مصر مع زيادة الطلب توقفت عن تصدير الغاز في الصيف، وبدأت تستورد من دول الجوار حجمًا لا بأس به لتغطية احتياجات الشبكة المصرية.

وقال، أحد الحقول في دول الجوار التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية خرج من الخدمة وحدث به عطل فني أدى إلى توقفه لـ12 ساعة، وهو ما تسبب فى قطع الكهرباء أمس الأول. وجدد رئيس الوزراء اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء.