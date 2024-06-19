الوحدة السعودى يفاوض محمد الشناوى للانتقال لصفوفه فى الصيف الحالى

أبدى نادى الوحدة السعودى اهتمامه بالتعاقد مع حارس مرمى فريق الأهلى الأول لكرة القدم محمد الشناوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق وارتبط اسم محمد الشناوى بالانضمام إلى أحد أندية الدورى السعودى، فى عدة مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن إدارة الكرة بنادة الوحدة السعودى، تستهدف التعاقد مع حارس الأهلى محمد الشناوى، من أجل تدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الجديد.

وتسابق إدارة نادى الوحدة السعودى الزمن من أجل رفع حظر القيد عن الفريق، لتتمكن من ضم عدة صفقات لدعم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد، حيث تعمل الإدارة القانونية للنادى السعودى، على حل الأزمة والوصول لجدولة بعض المستحقات الأخرى لتعليق العقوبات وتسجيل المحترفين الجدد.

والجدير بالذكر، أن هناك منافسة كبيرة بين محمد الشناوى خلال الفترة الحالية مع مصطفى شوبير على حراسة الفريق الأحمر، خاصة بعد الإصابة الطويلة التى أبعدت قائد الفريق عن المشاركة مع الأهلى، والتى شهدت أيضًا تألق كبير من جانب مصطفى شوبير الذى تولى حماية عرين الفريق خلال فترة إصابة محمد الشناوى.

وعلى جانب آخر، سبق وتعاقد نادي الوحدة السعودي مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك الحالي، حين كان ضمن صفوف فريق الإسماعيلي حيث قضى ضمن صفوفه موسم واحد قبل أن يعود للأصفر ومنه للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.