الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمؤجلة الجولة الـ12 أمام فاركو فى «دورىNile»

يستأنف اليوم «الأربعاء»، الفريق الأول الكروى بنادى الزمالك تدريباته على ملعب النادى، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة نظيره فريق فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ«12» لبطولة الدورى«دورىNile»، والمقرر لها بعد غدٍ «الجمعة»، فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والمقرر إقامتها على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بدلا من ملعب استاد القاهرة الدولى.

ويعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس «الثلاثاء»، بعد الخسارة امام المصرى البورسعيدى، حيث منح المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، راحة من التدريبات ليقضى اللاعبون ثالث ايام العيد مع أسرهم.

وفي صراع المنافسة على لقب «دورىNile»، فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ثلاث نقط جديدة بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء «الإثنين» الماضى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى.