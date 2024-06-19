ضعف مستوى ناصر منسى سبب تفكير جوميز فى يوسف أوباما للهجوم

بسبب غياب التونسى سيف الدين الجزيرى للإصابة، يدرس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك جوزيه جوميز، إجراء تعديل على مركز المهاجم فى ظل رحيل البنينى سامسون أكينولا، وضعف مستوى ناصر منسى.

جوميز بدأ فى دراسة إمكانية الاعتماد على يوسف أوباما فى مركز المهاجم لسد تلك الثغرة، وتنشيط الهجوم الأبيض فى المواجهات المقبلة ولحين عودة سيف الجزيرى.

كما يدرس جوميز إمكانية الدفع بأوباما فى مركز المهاجم فى مواجهة فاركو المقبلة، والمقرر لها فى السابعة مساء «الجمعة» المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولى.

الزمالك يدخل لقاء فاركو مفتقداً للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق في تلك المباراة كل من: أحمد سيد «زيزو»، إبراهيما نداى، وشيكابالا «تأهيل من إصابة الأمامية»، أحمد فتوح «إصابة فى الكاحل»، سيف الجزيري «تأهيل من إصابة الخلفية»، مصطفى الزناري «إصابة فى الخلفية»، محمود الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى «صليبى»، محمد عاطف «إصابة في الركبة»، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).