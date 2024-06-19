كهربا لجماهير المارد الأحمر بعد الفوز على زعيم الثغر.. «أنتم السند»

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى محمود عبد المنعم «كهربا»، رسالة للجماهير بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز «دورىNile».

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى «إكس»، رسالة كهربا بعد المباراة حيث قال: «ألف مليون مبرك لجماهير النادى الأهلى على الفوز اليوم، ودائمًا تكونوا الخير والسند لنا طوال العمر ألف مليون مبروك لكم».

وكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى محمود عبد المنعم «كهربا»، قد سجل الهدف الوحيد فى المباراة فى الدقيقة 68 بعد رأسية رائعة من عرضية اللاعب حسين الشحات من الجهة اليمنى سكنت الشباك.

ولعب كهربا فى الموسم الحالي 2023-24 مع الأهلى 28 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وفى بطولة الدورى شارك فى 9 مباريات وسجل 5 أهداف، بواقع هدفين فى إنبى بالجولة الـ16، هدف فى الجونة بالجولة الـ21، هدف فى الاتحاد بالجولة التاسعة، وهدف في الاتحاد بالجولة الـ 26.