رغم تهميشه الدائم.. كهربا يرد على كولر بـ3 أرقام مثيرة

يواصل نجم المارد الأحمر اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، تألقه مع الأهلى، رغم تهميشه الدائم من المدير الفنى للأهلى، السويسري مارسيل كولر.

وبالأمس، نجح «كهربا» فى قيادة الأهلى لتحقيق الفوز على زعيم الثغر، بهدف دون رد من توقيعه، ضمن الجولة الـ26 من «دورىNile».

وجاء هدف «كهربا» فى الدقيقة 68 من زمن الشوط الثانى، عبر ضربة رأسية رائعة، استغل خلالها عرضية حسين الشحات من الجهة اليمنى.

جاء هدف «كهربا» بعد تهميش واضح تعرض له خلال الفترة الأخيرة من كولر، الذى فضل الدفع بالفرنسىى أنتونى موديست بدلا منه فى التشكيلة الأساسية، رغم سوء مستوى الأخير الفنى والبدنى، ومع ذلك قرر كولر إبعاد كهربا دائما لصالح النجم الفرنسى.

وسبق أن أكد كولر قبل أشهر قليلة لكهربا أنه المهاجم الثالث فى الأهلى بعد وسام أبوعلى وموديست، وذلك رغم تألقه بشكل واضح فى آخر موسمين.

وتمكن «كهربا» من الرد على مدربه بـ3 أرقام مثيرة، بعدما سجل هدفه فى الاتحاد أمس «الثلاثاء»، حيث وصل للهدف رقم 25 بقميص الأهلى ليتساوى مع وليد صلاح الدين، نجم المارد الأحمر السابق، مُعَزِزَاً رصيده فى صدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة فى الأهداف مع الأهلى هذا الموسم بالوصول إلى 17 هدفا، سجل 12 وصنع 5.

هذا بالاضافة إلى أن«كهربا» وصل للمساهمة رقم 60 مع الأهلى فى مختلف المسابقات طوال تاريخه، حيث سجل 44 وصنع 16.