سيراميكا كليوباترا يواجه مودرن فيوتشر فى «دورىNile»

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره مودرن فيوتشر فى مواجهة قوية بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الدور الأول، والتى جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حيث يمتلك فريق سيراميكا كليوباترا 34 نقطة، فيما يدخل فريق مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.

ويبحث المدير الفنى لسيراميكا كليوباترا أيمن الرمادى، عن تصحيح المسار بعد الهزيمة التى تلقاها فريقه أمام فريق نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة أن المباريات المتبقية فى الدورى لا تقبل التهاون فى أى نقطة.

وعلى الجانب الآخر يبحث مدرب مودرن فيوتشر طلعت يوسف، عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية والتقدم بالفريق فى الدورى، خاصة بعد الفوز الكبير الذى حققه فى الجولة الماضية على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.