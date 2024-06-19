الليلة.. بيراميدز يواصل تأمين صدارة الدورى أمام بلدية المحلة

فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وعلى أرضية ملعب استاد السويس، يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره فريق بلدية المحلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile»، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات فى استاد المحلة.

فيما يبحث زعيم الفلاحين عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم لاستعادة توازنه فى جدول الدورى والعودة للنتائج الإيجابية، حيث يمتلك بلدية المحلة 22 نقطة ويتطلع للابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول المسابقة.

ومن جانبه، يحاول السماوى مواصلة النتائج القوية فى المسابقة، وتأمين صدارة الدورى التى يحتلها برصيد 56 نقطة فى المركز الأول، وعدم خسارة أى نقاط فى المرحلة القادمة لتأمين الصدارة مع خوض باقى المنافسين مؤجلاتهم فى الدورى.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بمنافسات مسابقة الدورى قد انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لكل منهما، وجدير بالذكر أن فريق بيراميدز خاض 23 مباراة فى الدورى قبل لقاء الليلة، فاز خلالها فى 17 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مواجهة واحدة فقط.