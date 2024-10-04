كولر يعود من سويسرا ويقود تدريبات الأهلي غدا

يعود المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، إلى القاهرة بعد إنتهاء إجازته، التى قضاها فى بلاده عقب خسارة السوبر الأفريقى حيث سافر المدرب إلى سويسرا من السعودية مُستغلاً عدم وجود إرتباطات حالية للفريق.

ويقود كولر تدريبات الأهلى فى بداية استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، التى يخوض فيها «المارد الأحمر» إرتباطات هامة على المستوى المحلى والقارى والعالمى.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء «الاحد» القادم، 20 أكتوبر على ملعب ستاد «محمد بن زايد» فى الامارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائى.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.