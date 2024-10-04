جوزيه جوميز فى القاهرة اليوم لبدأ الزمالك الاستعداد للسوبر المحلى

يعود اليوم «الجمعة»، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، ومعاونوه المدرب العام أندرى بيكى، ومدرب الحراس لويس فيسنتى، ومخطط الأحمال جواو ميجيل، إلي القاهرة بعد مغادرتهم مصر لقضاء إجازة قصيرة.

ويقود الجهاز الفنى التدريب الأول للفريق الذى سيقام غدًا «السبت»، استعدادًا للمرحلة المقبلة وكأس السوبر المحلى الذى سيقام فى الإمارات.

وكان جوميز ومعاونوه، قد غادروا القاهرة يوم «الأحد» الماضى، لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الأهلى، وتم منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا «السبت»، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلى وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.