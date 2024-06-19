“النقل”: ميناء أكتوبر الجاف له دور بارز في حركة الواردات والصادرات من و الى الموانىء المصرية

تواصل وزارة النقل نشر احدث اعمال تنفيذ مشروعاتها العملاقة على مستوى كافة القطاعات ، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تفاصيل مشروع ميناء اكتوبر الجاف ، مؤكدة ان له دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من و الى الموانىء المصرية

وأضافت الوزارة أن ميناء اكتوبر الجاف يقدم خدمات مميزة منها استلام الحاويات فى منطقة 6 أكتوبر؛ كما يقدم خدمة المكان الواحد، موضحة ان الميناء يتميز بأسرع إجراءات، كما ان جميع المصاريف والخدمات (تخزين وشحن وتفريغ) بالجنيه المصري

واكدت الوزارة ان ميناء أكتوبر الجاف هو أفضل اختيار عشان توفر وقت وفلوس؛ لانه مربوط بكل موانيء مصر عن طريق السكة الحديد.