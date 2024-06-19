وزير الإسكان: إنهاء 381 مشروعاً بـ3 محافظات ضمن مبادرة “حياة كريمة”

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنهى تنفيذ 381 مشروعاً بمراكز (مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – زفتى بمحافظة الغربية – كفر سعد بمحافظة دمياط)، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات “سكن كريم” للمواطنين.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن إجمالى عدد المشروعات المقرر تنفيذها بمراكز (مطوبس – زفتى – كفر سعد)، يبلغ 502، وتضم تلك المراكز 26 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالى، (5 وحدات محلية بها 18 قرية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بإجمالى 125 مشروعاً – 9 وحدات محلية بها 54 قرية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بإجمالى 221 مشروعاً – 12 وحدة محلية بها 28 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بإجمالى 156 مشروعاً).

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، تم إطلاق التيار الكهربائي في 96 قرية، وجار العمل فى 4 قرى، ضمن مشروعات تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بالقرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتم تنفيذ 26 مجمع خدمات للمواطنين، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود.

وأضاف اللواء محمود نصار: تم تنفيذ 26 مجمعا للخدمات الزراعية، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، كما تم الانتهاء من الأعمال بـ71 مركز شباب (إنشاء – رفع كفاءة)، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

وذكر اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 27 وحدة إسعاف، و45 مشروع إنشاء ورفع كفاءة لوحدات صحية ومراكز طبية، من إجمالى 67 مشروعاً، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب إنشاء مستشفى مركزي بمركز مطوبس، كما تم الانتهاء من 54 كوبرى ري (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير وتوسيع)، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه تم وجار تنفيذ 23 مشروعاً لمنشآت اجتماعية (إنشاء ورفع كفاءة 15 وحدة اجتماعية – إنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة – إنشاء مركزي تأهيل)، وتم وجار تنفيذ عمارات “سكن كريم” فى 7 قرى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بتلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.