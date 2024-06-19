بدء برنامج مبادرة ” براعم مصر الرقمية” بالقيوبية ..الاحد المقبل

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع”فيسبوك “؛ عن تفاصيل التحاق التلاميذ الجدد والمقبولين في البرنامج الصيفي 2024 من “مبادرة براعم مصر الرقمية” عن موعد بدء البرنامج يوم الأحد القادم (23 يونيو 2024) طبقاً للخطة الموضوعة من خلال البدء في حضور الجلسات الافتراضية الاسبوعية وذلك طبقاً للمواعيد التي سيقوم باختيارها التلميذ/ التلميذة داخل حساباتهم على منصة التعلم وهذا ما سيتم توضيحه من تعليمات وتفاصيل سيتم ارسالها على ايميل التلميذ / التلميذة وكذلك ايميل ولي الأمر للتنبيه إعتباراً من الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤

وطالبت بضرورة الاهتمام بفتح ايميل التلميذ الذي تقدم به في استمارة التسجيل والتأكد من أن الايميل لم يصل في مجلد الايميلات غير المرغوب فيها (junk) ، برجاء قراءة الايميل بشكل دقيق وفي حالة وجود أي استفسارات، ستقوم الشركة بتوفير إيميل لكل مستوى تدريبي لاستخدامه في الاستفسار والدعم الفني طوال فترة التدريب، و التلاميذ التي لن يصلها بريد بالقبول فهذا يكون بسبب إما عدم الاختبار (سواء في الموعد الأصلي أو الإعادة) أو لعدم حصولهم على درجة تؤهلهم للالتحاق في البرنامج الصيفي للمبادرة، وسيتم وضعهم على قوائم الانتظار للتواصل معهم لاحقاً للدعوة للالتحاق بالبرنامج الأساسي من المبادرة بدون تقديم جديد (أكتوبر 2024) .