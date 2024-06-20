زين بلعيد يوجه ضربة قوية للأهلى.. ينتقل إلى سان تروند البلجيكي مقابل 500 ألف يورو

أتم مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائرى زين بلعيد، اتفاقه من أجل الانضمام إلى صفوف سان تروند البلجيكى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدى رغبته فى ذلك قبل أن يتراجع ويفضل الانتقال للدورى البلجيكى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن زين بلعيد سينضم إلى سان تروند البلجيكي، حيث فضل خوض تجربة احترافية في أوروبا، ورفض عروضا من الأهلى المصرى ونادٍ سعودى، من أجل إتمام انتقاله إلى الدوري البلجيكى.

واتفق الطرفان على انتقال بلعيد إلى سان تروند مقابل 500 ألف يورو، إضافة إلى نسبة فى حال انتقال جديد المدافع الجزائرى نحو ناد آخر.

ويتنقل بلعيد إلى بلجيكا الأسبوع المقبل لاجتياز الفحص الطبى التقليدى قبل انضمامه للنادى البلجيكى، وكان بلعيد التحق باتحاد الجزائر خلال موسم 2020 قادما إليه من نصر حسين داى، حيث ساهم فى تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضى على حساب يانج أفريكانز، وتُوِجَ اتحاد العاصمة الجزائرى بلقب كأس السوبر الإفريقى على حساب الأهلى بهدف دون رد سجله زين بلعيد فى النهائى.