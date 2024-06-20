بيان عاجل بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحي فى منطقة “شط جريبة” بدمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط.

وأشارت متى إلى أن أهالى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط أصبحوا علي مقربة من الموت بسبب التلوث الذي يحيط بهم من كل اتجاه، خاصة وأن مياه الصرف أحاطت بهم من كل نواحي الحياة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهالى منطقة شط جريبة حاربت من أجل أن تعيش حياة كريمة كما قالها الرئيس السيسي، ولكن رفضت كل الجهات أن تساعدهم.

وقالت النائبة: إن هناك مشروع يسمي بمشروع محطة الصرف الصحي الذي يعول عليه الجميع أن ينقدهم، ولكن خالف أيضا كل توقعاتهم وأصبح حلم وردي لا يلوح في الأفق، مشيرة إلى أن أهالى منطقة شط جريبة لا تتوافر لديهم حياة أو صحة أو أمان ولا تنزه للأطفال بالعيد ولا هواء نظيف.