المخاطر الجيوسياسية تدفع الكويت لتخزين النفط بالخارج 

وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي لدى شركة النفط الوطنية بكوريا الجنوبية ، وحسب المتداول في وسائل الإعلام والصحف الكويتية هناك اتجاه لدراسة التوسع في

نشاط تخزين النفط الخام الكويتي في الكثير من الدول منهالآسيوية والأوروبية وخاصة المستهلكة للنفط الخام ،

ويأتي هذا التوجه ياتي تحسبا لأي ظروف سياسية طارئة

يمكن أن تؤثر على عمليات تصدير النفط في ظل استمرار الصراع السياسي في البحر الأحمر فضلا عن أن أهمية التخرين وجود النفط الخام الكويتي بالقرب من الدول المستوردة له. ويتسق هذا التوجه مع قوانين قطاع النفط في الكويت