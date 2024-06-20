ملتقى الكوميسا للاستثمار 2024 الأسبوع المقبل في تونس
تستضيف تونس ملتقي الكوميسا الاستثمار 2024-CIF
الذي تنظمه وكالة الاستثمارالإقليمية التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ، يوم 27يونيو 2024، بمشاركة 250 من ممثلي الوزارات وصناع القرار والقطاع الخاص وهيئات الاستثمار الترويج للاستثمارات في أكثر من 21 دولة أفريقية بينهم مصر تحت رعاية الكوميسا. ويهدف الملتقى تشجيع التجارية البينية والاستثمار بين الدول الأعضاء ، وتعد هذه المرة الأولى التي ينظم فيها الملتقى في جمهورية تونس بعد انضمامها عام 2018.
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