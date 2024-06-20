استمرار استبعاد ظهير أيسر الأهلى كريم الدبيس أمام الداخلية

استمر المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، فى استبعاد ظهير أيسر الفريق كريم الدبيس، من قائمة المارد الأحمر لمواجهة الداخلية غدا “الجمعة”، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدورى الممتاز “دورىNile”.

ونشرت تقارير إعلامية، أن ظهير أيسر النادى الأهلى كريم الدبيس، خرج من قائمة الشياطين الحمر لمواجهة الداخلية غدا، بقرار فنى رغم النقص العددى فى الجبهة اليسرى بعد إصابة التونسى على معلول بقطع فى وتر أكيليس.

ويعتمد المدير الفنى للقلعة الحمراء مارسيل كولر، حاليًا على اللاعب كريم فؤاد، فى الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن، تقارير صحفية أفادت مؤخرا بأن كريم الدبيس ينوى الرحيل عن صفوف النادى الأهلى، فى نهاية الموسم الجارى، بسبب خروجه من حسابات السويسرى مارسيل كولر، خلال المباريات الأخيرة.