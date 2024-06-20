اتفاق مثير بين محمود علاء والقلعة البيضاء على الرحيل

توصل مدافع نادى الزمالك اللاعب محمودعلاء، إلى اتفاق مع إدارة القلعة البيضاء، من أجل رحيله فى نهاية الشهر الجارى وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالى.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن مدافع الأبيض محمود علاء، قام بابلاغ إدارة النادى برحيله نهاية الشهر الجارى، وأنه يمتلك عرضا من أحد الفرق الخليجية ورغبته فى بداية فترة الإعداد للموسم المقبل مع فريقه الجديد.

وكان محمود علاء، قد خرج من حسابات المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جوزيه جوميز، خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قناعته بمستواه.

كما أن إدارة الأبيض على علم تام أن محمود علاء وقع مؤخرا مع فريق بيراميدز، من أجل الانتقال لصفوف الفريق مجانا، فى الموسم المقبل.