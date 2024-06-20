رابطة الأندية توقع غرامة على الزمالك 75 ألف جنيه وتحويل جوميز للانضباط

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم “الخميس”، أنها قامت بتوقيع عقوبات فى الجولة الـ 26 من بطولة الدورى الممتاز “دورىNile”، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

إيقاف أحمد عادل عبدالرسول لاعب نادي الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعى من الجماهير أثناء لقاءه مع المصرىالبورسعيدى، وكذلك توقيع غرامة مالية أخرى على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك بسبب الاعتراض الجماعى على حكم اللقاء، وتحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفنى لنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز الى لجنة الأنضباط.

كما تم توقيع عقوبة الإيقاف على المدير الفنى لفريق سموحة أحمد سامى، لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين فى نفس المباراة.

وكذلك إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.