تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية فى مؤجلة الجولة الـ12 من “دورىNile”

اختار المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا “الجمعة” على استاد السلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلى غياب كلا من محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسى تاو ووسام أبو على وعلى معلول ومحمد الضاوى كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمود الزنفلى.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولى، محمد هانى.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدى أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتونى موديست.

وأدى الفريق مرانه الختامى مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدنى خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية فى تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعى حراس المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلى وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.