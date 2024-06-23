محافظ القليوبية : نقل الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء للسوق الحضاري بالقناطر الخيرية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحة كل منها 10 متر تقريباً لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في اطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية .

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال الإنشاء التي تتم حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات وجاري أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء عدد 120 محل وجاري إنشاء 27 آخرين وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل وتسكين الباعة الجائلين به خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ .

وأكد الهجان أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين .

وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان .