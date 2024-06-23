محافظ القليوبية يقود حملة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة بنها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والشوارع .

وشملت الحملة المرور على شوارع منطقة كباري الرياح التوفيقي والحرس الوطني ومنشية النور، حيث تم إزالة العديد من الإشغالات والبسطات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وخلال الحملة تم إزالة العديد من البسطات المخالفة التي كانت تعيق حركة المرور وتشكل خطرًا على المارة وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة المضبوطات والتأكيد على عدم عودة المخالفين إلى ممارسة نشاطهم في نفس الأماكن .

وصرح المحافظ أنه لن نتوقف عن حملات إزالة الإشغالات لإعادة المدينة لمظهرها الحضاري وتنظيم حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، كما ناشد الهجان جميع المواطنين التعاون للحفاظ على نظافة المدينة وجمالها، والتزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والشوارع، ورحب المواطنون بالحملة، مشيدين بجهود المحافظة والحكومة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وطالب البعض بضرورة استمرار الحملات بشكل دوري لمنع عودة المخالفين .