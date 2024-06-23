تدريبات الزمالك مُستمرة اليوم تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته مساء اليوم «الأحد»، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بقرار من المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، عقب الفوز على فاركو بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض الزمالك التدريبات رغم تمسك الإدارة البيضاء بعدم خوض أى مباراة من الدور الثانى بالدورى إلا بعد تنفيذ مطالبه من جانب رابطة الأندية، حيث من المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاهلى فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، فى اللقاء الذى يقام بعد غدٍ «الثلاثاء».

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة اليوم «الأحد»، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، المقرر لها «الثلاثاء» أمام الأهلى، فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك بشأن خوض المباراة من عدمه، فى ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أى مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.