الأهلى يواصل سلسلة انتصاراته فى الدورى بالفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف

واصل فريق النادى الأهلى انتصاراته 11 فوزا تواليا، ورحلة تضييق الفارق فى النقاط بينه وبين السماوى، على قمة الدورى بعدما حقق فوزاً كبيراً على فريق الداخلية، بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، على استاد القاهرة فى الجولة التاسعة والعشرين لـ”دورىNile”.

سجل أهداف الأهلى ، وسام ابو علي “هدفين” وامام عاشور “هدفين” ، فيما سجل للداخلية محمود العربى أوكا.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 54 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الـ 65 نقطة ولعب 4 مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

الأهلى وصل للنقطة 54 بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الثامن عشر لجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.