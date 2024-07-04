تهديد من جوزيه جوميز بالاعتماد على الناشئين.. وإبعاد نجوم الزمالك

هدد المدير الفنى للزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، بالاعتماد على الناشئين فى مباراة الفريق المقبلة، بعد التعادل مع فاركو، مؤكدا على احترامه لنادى الزمالك لكنه سيوضح الطريق الذي يريده الفترة المقبلة.

وكان فريق نادى الزمالك، قد سقط فى فخ التعادل الإيجابي أمام فاركو، بهدف لكل فريق، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز، ليستمر تأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال جوميز فى المؤتمر الصحى، بعد المباراة:” أفضل أن أمنح فرصة كبيرة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، وأحترم نادى الزمالك للنهاية ولكني سأوضح الطريق الذي أريده”.

وأضاف جوميز:” أى لاعب شاب سيظهر بشكل جيد ويمتلك دوافع أكبر سأعتمد عليه لأنني في النهاية أريد تحقيق الفوز”.

وأختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تصريحاته، قائلًا: “يجب على جميع اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن للفوز في كل المباريات لنهاية المسابقة حتى لو لم نفز باللقب”،