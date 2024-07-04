رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.

وجاء في نص برقية التهنئة :

“بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم هذه المناسبة المباركة، لأتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راجياً العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي … وكل عام وسيادتكم بخير”.