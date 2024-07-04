أشرف صبحى: المنتخب أهم من الأندية.. وتأجيل الدورى أمر وارد

تعليقًا على الأزمة الحالية بين المنتخب الأولمبى والأهلى وبيراميدز، بخصوص ضم اللاعبين لمعسكر الفراعنة قبل الأولمبياد، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أن المنتخب الأولمبى أهم من الأندية.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، قد طلب ضم لاعبى الأهلى محمد عبد المنعم وإمام عاشور، ضمن الثلاثى المسموح به فوق السن فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، ولكن الأهلى رفض بسبب المنافسة على لقب الدورى، فيما يرفض بيراميدز انضمام إبراهيم عادل للمنتخب فى الموعد المحدد للمعسكر يوم 5 يوليو الجارى.

وقال أشرف صبحي في تصريحات متلفزة: «الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى، يعمل بجهد كبير خلال السنوات الماضية، ولدينا مدرب كبير تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية من قبل فى أولمبياد 2014».

وأضاف أشرفصبحى: «الـ”فيفا” لم يضع بطولة الأولمبياد على الأجندة الدولية، وبطولات كرة القدم تكون مستمرة فى كل الدول، لذا لم يكن هناك فرض على الفرق الأوروبية بضرورة مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطنى ».

وشدد صبحى: «المنتخب أولا، وعلى الأندية أن تحترم هذا الأمر، وسنرى ذلك خلال الساعات القادمة، ونتابع مع رابطة الأندية واتحاد الكرة الأمر لحل الأزمة، وكل الحلول متاحة بما في ذلك تأجيل الدورى».

وأوضح صبحى: «نقدر التنافسية الكبيرة وأن هذه هى نهاية الدورى والكل يريد الفوز، ولكن من خلال رابطة الأندية والاتحاد يجب أن يكون هناك حلول، وأترقب موقف الرابطة والاتحاد، فيما يخص موقف الفريقين المتنافسين طالما أن توقيت المعسكر يسمح بذلك».

وتابع الوزير: «لا توجد مشكلة لو اضطررنا لتأجيل الدورى، كل الخيارات متاحة والأهم مصلحة المنتخب وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم حسم هذا الأمر».

وواصل أشرفصبحى: «هناك سيناريو أول وسيناريو ثان ولكن فى وقت معين يجب أن يعلم الجميع أن المنتخب أولا، واننا سنتدخل لو لم تكن هناك حلول».

وأختتم الوزير أشرف صبحى تصريحاته، قائلًا: «محمد صلاح أبلغ اتحاد الكرة بعدم التواجد مع المنتخب الأولمبى، وأنه سينضم إلى قائمة المنتخب الوطنى الأول فى شهر سبتمبر المقبل».

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي غدًا الخميس كآخر موعد، على أن يبدأ المعسكر يوم الجمعة 5 يوليو والسفر لباريس 13 يوليو الجارى.